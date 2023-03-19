إضراب يشلّ حركة السكك الحديدية في فنلندا غداً

المصدر: د ب أ

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تتوقف، اعتباراً من يوم غد، حركة جميع قطارات الركاب ومعظم عمليات نقل البضائع بالسكك الحديدية في فنلندا، بسبب إضراب سائقي القطارات، لأجل غير مسمى.

ونقلت وكالة بلومبرغ للآباء، اليوم، عن بيانات لنقابة عمال السكك الحديدية الفنلندية، القول إن السائقين يسعون من وراء إضرابهم إلى تحسين شروط توظيفهم، وكذلك لرفع الأجور وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

وألغيت جميع رحلات القطارات في منطقة هلسنكي الكبرى، وكذلك جميع رحلات قطارات الضواحي، ولكن حركة النقل بالحافلات والترام والمترو ستسير بصورة طبيعية.

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