سناتور أمريكية تدعو للتحقيق بانهيار «سيليكون فالي»

المصدر: رويترز

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دعت سناتور أمريكية إلى التحقيق في الانهيار الذي طال بنك سيليكون فالي.

وطالبت إليزابيث وارن، اليوم، بإجراء تحقيق مستقل في انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، موجهةً نقداً إلى رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو.

وبعثت وارن، التي تضغط من أجل تشديد اللوائح المصرفية، رسالة إلى المفتشين العمومين في وزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع وبنك الاحتياطي الاتحادي.

وحثت الجهات التنظيمية على فحص تدابير الإدارة والرقابة الأخيرة على البنكين اللذين انهارا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأغلقت الجهات التنظيمية في كاليفورنيا بنك سيليكون فالي، في العاشر من مارس، وسلَّمت شؤونه للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.

والانهيار هو الأكبر لبنك أمريكي منذ انهيار واشنطن ميوتشوال خلال الأزمة المالية في 2008.

وقالت مجموعة إس.في.بي المالية، وهي الشركة الأم للبنك، يوم الجمعة، إنها تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بموجب الفصل 11 من قانون الحماية من الإفلاس.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن المدعين الأمريكيين يحققون في انهيار بنك سيليكون فالي.

وقالت وارن إنها لا تثق بماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، بعد انهيار بنك سيليكون فالي.

وأضافت، في رسالتها، أنه ينبغي على المفتشين العموميين لوزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع تقديم تقرير أولي إلى الكونغرس في غضون 30 يوماً.

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