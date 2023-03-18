يو.بي.إس يجري محادثات للاستحواذ على كريدي سويس

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة أن مجموعة يو.بي.إس، عملاق الخدمات المصرفية، تجري محادثات للاستحواذ على بنك كريدي سويس بالكامل أو جزئيا، ومن المتوقع أن يجتمع مجلسا إدارة أكبر بنكين في سويسرا كل على حدة مطلع هذا الأسبوع.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن البنك الوطني السويسري (المركزي) وهيئة الإشراف على الأسواق المالية في سويسرا ينظمان المحادثات في محاولة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي بالبلاد.

وأضاف التقرير أن جهات تنظيمية سويسرية أبلغت نظيراتها في الولايات المتحدة وبريطانيا مساء الجمعة بأن اندماج البنكين هو "الخطة أ" بالنسبة لها لاستعادة الثقة في بنك كريدي سويس.

وقال التقرير إن تركيز البنك المركزي السويسري ينصب على الاتفاق على حل مباشر قبل فتح الأسواق يوم الاثنين، مضيفا أنه لا يوجد ضمان بالتوصل إلى اتفاق.

وامتنع بنكا كريدي سويس ويو.بي.إس عن التعليق على التقرير.

كانت بلومبرج قد ذكرت يوم الخميس أن مجموعة يو.بي.إس وكريدي سويس يعارضان الاندماج الإجباري، إذ يفضل يو.بي.إس التركيز على استراتيجيته الخاصة التي تركز على إدارة الثروات ويحجم عن تحمل المخاطر المتعلقة بمنافسه الأصغر.

كريدي سويس هو أكبر بنك يقع ضحية اضطرابات السوق في أعقاب انهيار المصرفين الأمريكيين سيليكون فالي وسيجنتشر بنيويورك، مما أجبر البنك السويسري على اقتراض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة.

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