النفط يتراجع ويتكبد خسارة أسبوعية كبيرة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى النفط التعاملات منخفضا الجمعة متخليا عن مكاسبه المبكرة التي تجاوزت الدولار للبرميل إذ دفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 72.97 دولار للبرميل عند التسوية بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، أو 2.4 بالمئة، ليبلغ 66.74 دولار.

وانخفض الخامان أكثر من ثلاثة دولارات مسجلين أدنى مستوياتهما خلال الجلسة.

وخسر برنت نحو 12 بالمئة خلال الأسبوع مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 بالمئة منذ إغلاق الجمعة الماضية مسجلة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أبريل الماضي.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك "العوامل الاساسية ليست بالسوء الذي تتوقعه السوق هنا لكن هناك مخاوف ألا يكون النفط آمنا كما هو الحال بالنسبة للسيولة أو الذهب".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز