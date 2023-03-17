أسهم أوروبا تسجل أسوأ أسبوع في 5 أشهر

المصدر: رويترز

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تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة اليوم الجمعة وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها في خمسة أشهر بعدما فشلت إجراءات داعمة اتخذتها الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا في تهدئة المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 1.3 بالمئة متأثرا بانخفاض المؤشرات الفرعية لقطاعات البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية.

وخسر مؤشر قطاع البنوك 2.6 بالمئة مع تراجع أسهم بنك إتش.إس.بي.سي وبي.إن.بي باريبا وأليانز ويو.بي.إس جروب ما بين واحد وثلاثة بالمئة. وخسر المؤشر ستوكس 600 نحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع، مع نزول أسهم البنوك 11.5 بالمئة بعدما أثار انهيار بنوك أمريكية وأوروبية قلق المستثمرين بشأن وضع القطاع المالي.

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