الذهب يحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف نوفمبر

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الجمعة محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة مكافحته التضخم.

وبحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 1960.29 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2022. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 1965.70 دولارا.

وصعد الذهب نحو 5.3 بالمئة هذا الأسبوع.

وأبرز انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة ضعف البنوك في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة، بينما أدى هبوط أسهم كريدي سويس إلى تفاقم الاضطرابات في السوق.

وقال لقمان أوتونجا كبير محللي البحوث في شركة (إف.إكس.تي.إم) "عادة ما يظهر بريق الذهب في أوقات الفوضى، إذ يتبع المستثمرون نهجا متحفظا".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 22.18 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 968.02 دولار، وانخفض البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1402.26 دولارا.

ومن المتوقع أن تسجل الفضة أفضل أداء أسبوعي بين المعادن النفسية الأربعة.

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