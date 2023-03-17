الأكبر منذ 30 عاماً .. كبرى الشركات اليابانية ترفع الأجور

المصدر: رويترز

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أكد اتحاد النقابات العمالية اليابانية (رينجو) اليوم الجمعة أن الشركات الكبرى في البلاد وافقت خلال محادثاتها العمالية السنوية على متوسط زيادة في الأجور بنسبة 3.8 بالمئة في السنة المالية المقبلة، وهي أعلى زيادة منذ حوالي ثلاثة عقود.

وأضاف أن مسحا تمهيديا شاركت فيه 805 نقابات تابعة لرينجو أظهر متوسط زيادة بقيمة 11844 ينا (89 دولارا) شهريا.

وقال مسؤولو رينجو في مؤتمر صحفي بشأن محادثات الأجور لفصل الربيع إن إدخال تغييرات على طريقة إجراء المسح تجعل من الصعب المقارنة بالبيانات التاريخية قبل عام 2013 لكن متوسط زيادة الأجور الذي يتجاوز ثلاثة بالمئة يتحقق للمرة الأولى منذ عام 1994.

ووافقت الشركات اليابانية الكبرى على أكبر زيادات في الأجور منذ ربع قرن خلال المحادثات التي اختُتمت يوم الأربعاء لتلبي بذلك ولو في الوقت الراهن دعوة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى دفع أجور أعلى لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

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