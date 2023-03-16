اليابان تعتزم رفع قيود تصدير أشباه الموصلات المفروضة على كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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تعتزم اليابان رفع القيود المفروضة على تصدير مواد أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية، في خطوة باتجاه إنهاء العداء الذي امتد على مدار سنوات بين القوتين التكنولوجيتين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إن اليابان سوف ترفع القيود المفروضة على صادرات بوليميد مفلور وفلوريد الهيدروجين والمقاوم للضوء. وتلك المواد مكونات ضرورية لتصنيع الشاشات وأشباه الموصلات التي تستخدم في أجهزة الأيفون من انتاج أبل وأجهزة التلفزيون من انتاج سامسونج إلكترونكس.

وبدأت اليابان تطلب تراخيص لتصدير تلك المواد إلى شركات كورية جنوبية في 2019، جراء نزاع بشأن تعويض للكوريين الذين عملوا قسرا في المصانع والمناجم اليابانية خلال الحكم الياباني لشبه الجزيرة الكورية في فترة 1910 إلى 1945.

وأثارت الخطوة غضب أكبر الشركات الكورية وأدت إلى نشوب خلاف بين الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة، وعرقلت العلاقات التي تتراوح من الأمن إلى التجارة.

ووصل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى اليابان اليوم الخميس لعقد قمة مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. وتعد الزيارة، التي تستمر يومين، الأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي للقاء رئيس وزراء ياباني منذ 12 عاما.

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