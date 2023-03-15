النفط يهوي إلى أدنى مستوى في أكثر من عام

المصدر: رويترز

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هوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في ختام تعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، إذ تسبب القلق بشأن بنك كريدي سويس في إثارة الفزع في الأسواق العالمية وتبديد الآمال في انتعاش الطلب الصيني على النفط.

وتلاشت الإشارات المبكرة للعودة إلى استقرار السوق بعد أن قال أكبر مستثمر في كريدي سويس إنه لا يستطيع تقديم المزيد من المساعدة المالية للبنك السويسري، مما أدى إلى انخفاض أسهمه والأسهم الأوروبية الأخرى.

ونزل خام برنت 3.76 دولار أو 4.9 بالمئة ليبلغ عند التسوية 73.69 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.72 دولار، أو 5.2 في المئة إلى 67.61 دولارا عند التسوية.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء، تحت ضغط المخاوف من أن انهيار بنك وادي السيليكون الأسبوع الماضي وإخفاقات البنوك الأمريكية الأخرى قد يؤدي إلى أزمة مالية من شأنها أن تلقي بثقلها على الطلب على الوقود.

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