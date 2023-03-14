"موديز" تخفض النظرة المستقبلية للنظام المصرفي الأمريكي إلى "سلبي"

المصدر: رويترز

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خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز، اليوم الثلاثاء، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الأمريكي إلى "سلبي" من "مستقر"، بعد أن أدى انهيار ثلاثة بنوك كبرى إلى إذكاء المخاوف من توالي الأزمات.

وكانت الوكالة خفضت تصنيف بنك سغنتشر إلى "غير مرغوب فيه"، كما سوف تسحب تصنيفاتها لأسباب تتعلق بالأعمال.

ووضعت الوكالة ستة بنوك قيد المراجعة، قبل أن تقرر تخفيض تصنيفهم، وهي: "ريبابلك بنك" و"زيونس بانكورب" و"ويسترن اليانس بانكورب" و"كوميركا" و"يو ام بي فايننشال كورب" و"انترست فايننشال كورب".

وتأتي هذه الخطوة بعد إغلاق بنك سغنتشر من جانب إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، عقب تراجع الودائع بالبنك، بعد انهيار بنك سيليكون فالي.

وقد أغلقت إدارة الخدمات المالية البنك بعد إعلان بنك الاحتياط ومؤسسة تأمين الودائع الاتحادية ووزارة الخزانة عن خطورة ممنهجة استثنائية في 12 مارس الجاري.

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