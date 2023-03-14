توقعات ببيع بوينغ 80 طائرة للسعودية بـ 37 مليار دولار

المصدر: رويترز

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قال مصدر مطلع، أمس الاثنين، إن من المتوقع أن تبيع شركة بوينغ قرابة 80 طائرة 787 دريملاينر لشركتي طيران سعوديتين.

ومن المتوقع صدور إعلان في وقت قريب، قد يكون الثلاثاء، ومن المتوقع أن تبلغ أسعار الطائرات ما يقرب من 37 مليار دولار.

وتحدثت صحيفة وول ستريت جورنال عن الخطة في وقت سابق. وعادة ما تحصل شركات الطيران على خصومات غير معلنة عند شراء الطائرات.

وقال المصدر إن الخطوط الجوية العربية السعودية المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية الجديدة "طيران الرياض" ستستحوذان على طائرات بوينج 787.

وقال المصدر إن من المتوقع أن تشتري شركتا الطيران في المجمل 78 طائرة من طراز بوينغ 787 ولديها خيارات لشراء 43 أخرى.

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسميا الأحد إنشاء شركة طيران الرياض برئاسة المخضرم في الصناعة، توني دوغلاس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن طيران الرياض ستخدم أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، مستفيدة من موقع السعودية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأضافت أن من المتوقع أن تضيف شركة الطيران الجديدة 20 مليار دولار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية وأن توفر أكثر من 200 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، شركة طيران الرياض بالكامل. ويملك الصندوق أكثر من 600 مليار دولار من الأصول وهو المحرك الرئيسي لجهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وكانت السعودية تجري مفاوضات متقدمة لطلب ما يقرب من 40 طائرة إيه 350 من شركة إيرباص في أكتوبر، بينما كانت بوينغ تضغط أيضا من أجل الحصول على شريحة من توسعة قطاع النقل في المملكة، حسبما قالت مصادر في الصناعة لرويترز.

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