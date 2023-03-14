استمرار ضعف الدولار وسط رهان بالسوق على عدم رفع الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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ظل الدولار قرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع اليوم الثلاثاء وسط تكهنات المتعاملين بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا دورة رفع أسعار الفائدة القوية وسط مخاوف من وقوع أزمة عامة بالنظام المصرفي بعد انهيار بنك أمريكي يركز تعاملاته على شركات التكنولوجيا.

واستمرت مخاوف السوق في تحديد نمط التداولات للجلسة الثانية على التوالي في أعقاب الانهيار المفاجئ لبنكي سيليكون فالي وسجنتشر بالرغم من تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين باتخاذ إجراءات تضمن سلامة النظام المصرفي الأمريكي.

وأعلنت السلطات الأمريكية مطلع الأسبوع إجراءات طارئة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

واستمرت خسائر الدولار الكبيرة من الجلسة الماضية في مطلع التداولات الآسيوية، وجرى تداوله في أحدث معاملة بارتفاع طفيف أمام الين الياباني عند 133.42 ين بعدما هبط 1.4 بالمئة أمس الاثنين.

وانخفض الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.2159 دولار إلا أنه ما زال قرب أعلى مستوياته في شهر البالغ 1.2200 دولار والمسجل في الجلسة الماضية. وخسر اليورو 0.09 بالمئة مسجلا 1.0719 دولار لكنه لم يبتعد هو الآخر عن أعلى مستوى في شهر المسجل أمس الاثنين عند 1.07485 دولار.

وأمام سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.09 بالمئة إلى 103.77 بعدما هبط 0.9 بالمئة أمس الاثنين وسجل أدنى مستوى في شهر عند 103.47.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.29 بالمئة إلى 0.6648 دولار متخليا عن بعض مكاسبه التي بلغت 1.3 بالمئة في الجلسة الماضية، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة ليبلغ 0.6209 دولار بعدما قفز أمس 1.4 بالمئة.

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