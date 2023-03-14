النفط يهبط وسط قلق بأسواق المال بعد انهيار «سيليكون فالي»

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مواصلة خسائرها للجلسة الثانية إذ أدى انهيار بنك سيليكون فالي إلى هزة في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 80.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا إلى 74.64 دولار للبرميل.

وهبط برنت أمس الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ مطلع يناير بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

وأثار الإغلاق المفاجئ لمجموعة إس.في.بي المالية مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها بنوك أخرى بسبب موجات الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مدار العام الماضي.

كما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبطئ وتيرة التشديد النقدي.

وأطلقت السلطات الأمريكية تدابير طارئة يوم الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعدما أدت مخاوف انتقال عدوى انهيار بنك سيليكون فالي إلى موجة بيع في الأصول الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي وأغلقت الجهات التنظيمية بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات، اليوم الثلاثاء بعدما هبط على مدى ثلاثة أيام متصلة وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الجلسة في نحو شهر أمس الاثنين.

ويجعل انخفاض الدولار النفط أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى وعادة ما يدعم أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات النفطية الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وتوقع ستة محللين في استطلاع لرويترز زيادة مخزونات الخام الأمريكية حوالي 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس.

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