روسيا: الفائض التجاري تخطى 300 مليار دولار العام الماضي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية روسيا في تحقيق فائض تجاري بلغ 332.4 مليار دولار العام الماضي.

وزاد حجم الصادرات بنسبة 19.9% لتصل قيمتها إلى 591.5 مليار دولار، بينما انكمشت الواردات بنسبة 11.7% إلى 259.1 مليار دولار في الفترة نفسها، حسبما أعلنت هيئة الجمارك الاثنين.

ونما الفائض التجاري الروسي نتيجة لذلك بنسبة 68% مقارنة بعام 2021.

وساعد ارتفاع أسعار المواد البترولية روسيا على أن تظل قادرة على زيادة الإيرادات الناتجة من بيع خام النفط ومنتجاته بنسبة 42% العام الماضي، على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تسببت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا في تقييد حجم الواردات.

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