هيئة الرقابة المالية الألمانية تأمر بإغلاق فرع «سيليكون فالي» في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أمرت الهيئة الاتحادية للرقابة على الخدمات المالية في ألمانيا (بافين) الاثنين بإغلاق الفرع الألماني لمصرف "سيليكون فالي" الأمريكي المنهار.

وقالت (بافين) إن فرع "سيليكون فالي بنك جيرماني" ومقره في مدينة فرانكفورت سيتم إغلاقه بأثر فوري.

وأصدرت (بافين) حظر دفع وحظر بيع لفرع المصرف بسبب "الخطر الحالي المتعلق بالوفاء بالالتزامات تجاه الدائنين"، وأعلنت الهيئة في الوقت نفسه أن " أزمة فرع سيليكون فالي جيرماني لا تشكل تهديدا للاستقرار المالي".

يذكر أن مصرف "سيليكون فالي" الأمريكي المتخصص في تمويل الشركات الناشئة تم إغلاقه مؤقتا ووضعه تحت سيطرة الدولة بعد فشل عملية طارئة لزيادة رأس المال، وذلك حسبما أعلنت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة "إف دي آي سي" يوم الجمعة الماضي.

وكان المصرف الذي تأسس عام 1983 شهد في الأيام السابقة على هذا الإعلان عمليات سحب هائلة بسبب مخاوف من توافر السيولة.

ويعمل فرع البنك في ألمانيا منذ 30 مايو 2018 ويدير فيها أعمال ائتمان، وحسب بيانات (بافين) فإن البنك لم يكن يجمع ودائع من العملاء ولهذا السبب "ليس هناك عواقب بالنسبة لتأمين الودائع في ألمانيا" مترتبة على الوقف المؤقت لنشاط البنك.

وأفادت بيانات (بافين) بأن إجمالي أصول المصرف الذي يقع في فرانكفورت وصلت وفقا لحسابات نهاية عام 2022 إلى 789.2 مليون يورو.

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