استقرار العملات المشفرة الرئيسية بعد إجراءات أمريكية طارئة عقب انهيار سيليكون فالي

المصدر: رويترز

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استقرت العملات المشفرة الرئيسية الاثنين بعد أن أعلنت السلطات الأمريكية عن خطط للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي، وقالت الجهة التي تصدر عملة يو.إس.دي كوين، وهي من العملات المستقرة، إنه لا يزال بالإمكان استرداد قيمتها بالدولار.

وأعلنت السلطات الأمريكية إجراءات طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد انهيار بنك سيليكون فالي، وهو ما يهدد بحدوث أزمة مالية أوسع.

وتعافت يو.إس.دي كوين لتبلغ 0.998 دولار، ارتفاعا من مستوى منخفض قياسي بلغ 0.87 دولار سجلته يوم السبت، وهو أقل بكثير من مستوى ربط العملة المزمع لتساوي كل عملة مشفرة دولاراً.

وكان سبب الانخفاض هو المخاوف بشأن تأثر سيركل، الشركة الأمريكية التي تصدر العملة المشفرة، بما حدث لبنك سيليكون فالي.

في غضون ذلك، ارتفعت بتكوين، أبرز العملات المشفرة، ستة بالمئة إلى 23،350 دولار، وهو ما يمثل انتعاشا بأكثر من 13 بالمئة من أدنى مستوياتها التي سجلتها في اليومين السابقة.

وصعد سهما منصتي ريوت وماراثون ديجيتال أكثر من 11 بالمئة فيما ارتفع سهم كوين بيز جلوبال لتداول العملات المشفرة 6.3 بالمئة.

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