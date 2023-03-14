البنك المركزي الأوروبي يلغي رخصة مصرف بلطيق إنترناشونال بنك

المصدر: د ب أ

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أعلن البنك المركزي الأوروبي إلغاء رخصة مصرف بلطيق إنترناشونال بنك (بي.آي.بي) بعد إعلان السلطات اللاتفية في ديسمبر الماضي أن البنك "انهار أو على وشك الانهيار".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي اتخذ قرار إلغاء الرخصة يوم السبت الماضي، في حين سيقدم البنك المركزي اللاتفي طلبا إلى المحكمة لتصفية البنك.

وفي ديسمبر الماضي، قررت هيئة الرقابة المالية في لاتفيا تعليق نشاط الخدمات المالية التي يقدمها بنك "بي.آي.بي"، قائلة إن البنك "منهار أو على وشك الانهيار" لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حاليا.

وذكرت الهيئة في ذلك الوقت أن بنك بي.آي.بي فشل في تقديم استراتيجية عمل صالحة، ولديه مشكلات في الحوكمة الداخلية بما في ذلك قصور إجراءات مكافحة غسل الأموال.

يذكر أن البنك كان يخدم حوالي 1850 عميلا، منهم 1012 عميلا ودائعهم مضمونة بالكامل من خلال نظام ضمان الودائع في لاتفيا، وهو يعتبر تاسع أكبر بنك من حيث الأصول في لاتفيا بقيمة بلغت 216 مليون يورو بنهاية العام قبل الماضي.

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