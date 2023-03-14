أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من اثنين بالمئة في تعاملات متقلبة أمس الاثنين، إذ تسبب انهيار بنك سيليكون فالي في اضطراب أسواق الأسهم وأثار مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن انتعاش الطلب الصيني قدم الدعم للخام.

تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 2.01 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 80.77 دولار.

وهبط المؤشر القياسي العالمي في وقت سابق إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 78.34 دولار وهو أدنى سعر له منذ أوائل يناير.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.5 في المئة إلى 74.80 دولار للبرميل.

وتراجع الخام في وقت سابق إلى 72.30 دولار للبرميل وهو أدنى سعر له منذ ديسمبر.

واتخذت السلطات الأمريكية إجراءات طارئة الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد أن أدت مخاوف من انتشار العدوى من انهيار مصرف سيليكون فالي إلى بيع أصول أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي وإغلاق الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة بنك سينجنيتشر ومقره نيويورك.

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