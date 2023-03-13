الاتحاد الأوروبي: انهيار «وادي السيليكون» لا يهدد بنوك التكتل

المصدر: د ب أ

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أكد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، أن انهيار بنك وادي السيليكون لا يهدد بنوك التكتل.

وأوضح جنتيلوني، في بروكسل، اليوم، أن الانهيار لا يشكّل خطراً مباشراً على القطاع المصرفي الأوروبي.

وقال إن إمكانية حدوث تأثير غير مباشر شيء ينبغي وضعه في الاعتبار، مشيراً إلى أنه لا يمثل أمراً خطيراً للغاية في الوقت الحالي.

وأضاف أن الوضع خضع لمراقبة شديدة من البنك المركزي الأوروبي، مشدداً على أن جميع البنوك الأوروبية تتخذ إجراءات مناسبة لإزالة خطر العدوى.

وعلَّق على تأثر السوق بانهيار بنك وادي السيليكون، متوقعاً أن يؤثر ذلك في قيمة أسهم القطاع المصرفي الأوروبي.

وأعلنت شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية، يوم الجمعة، أنها استحوذت على بنك وادي السيليكون، ومقرها وادي السيليكون، التي تخصصت في تمويل الشركات الناشئة.

وأخفق البنك بعد عجزه عن جمع تمويل في إطار زيادة رأس المال الطارئة.

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