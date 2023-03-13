أسهم البنوك الأمريكية ترتفع وتتجاوز أزمة سيليكون فالي

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسهم معظم البنوك الأمريكية الكبرى في تعاملات ما قبل فتح السوق اليوم الاثنين بعدما اتخذت السلطات إجراءات لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن قوة النظام المالي عقب انهيار مصرف سيليكون فالي والإغلاق المفاجئ لبنك سيجنيتشر يوم أمس الأحد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال محللون إن المسائل المتعلقة ببنك سيليكون فالي تخص البنك فقط.

واتخذت السلطات الأمريكية إجراءات احترازية جديدة لدعم البنوك، حيث قال مسؤولون بمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" إنها كبيرة بما يكفي لحماية ودائع البلاد.

وحققت البنوك الأمريكية مكاسب في تعاملات ما قبل فتح السوق، بما في ذلك شركة تشارلز شواب للسمسرة التي ارتفع سهمها بنسبة 2ر5% وسهم زيونس بنكورب بنسبة 6ر2%.

كما ارتفعت أسهم بنوك إقراض كبرى، حيث ارتفع سهم جيه بي مورجان بنسبة 8ر1% وبنك أوف أمريكا بنسبة 6ر2% وويلز فارجو بنسبة 3ر2% وسيتي جروب بنسبة 6ر1%.

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