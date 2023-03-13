​الجهات التنظيمية في نيويورك تغلق بنك سيجنتشر وتعلن خطة لتعويض المودعين

المصدر: رويترز

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قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك الأحد، إنها استحوذت على بنك سيجنتشر وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وقالت الإدارة في بيان إن الودائع لدى بنك سيجنتشر بلغت حوالي 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 ديسمبر.

ولم يرد بنك سيجنتشر على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الخزانة وجهات تنظيمية أخرى بقطاع البنوك في بيان مشترك الأحد، إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيجنتشر وإن "دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر".

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