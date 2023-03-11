انخفاض الدولار بعد تقرير الوظائف الأمريكية

المصدر: رويترز

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انخفض الدولار الجمعة بعدما أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية تباطؤ نمو الأجور مما يشير إلى انحسار في الضغوط التضخمية قد يبقي وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة متواضعة وهو ما أدى لتراجع جاذبية العملة الأمريكية.

وتراجع الدولار أمام جميع العملات الرئيسية لكنه استقر أمام الدولار الكندي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، بنسبة 0.618 بالمئة.

وارتفع اليورو 0.57 بالمئة إلى 1.064 دولار بينما جرى تداول الإسترليني عند 1.2024 دولار بارتفاع نسبته 0.83 بالمئة خلال يوم الجمعة.

وزاد الين الياباني 1.01 بالمئة إلى 134.79 ين للدولار.

كان الدولار قد سجل قفزة مفاجئة في وقت سابق من الجلسة أمام الين بعدما أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير في آخر اجتماع للسياسة النقدية برئاسة محافظه هاروهيكو كورودا الذي يغادر منصبه في أبريل.

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