البنوك تدفع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في 7 أسابيع

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع اليوم الجمعة، إذ قادت أسهم القطاع المالي هبوطا عاما في السوق بعدما أثار تحذير من بنك أمريكي المخاوف بشأن متانة الميزانيات العمومية للقطاع في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 1.4 بالمئة اليوم، لتبلغ خسائره الأسبوعية 2.3 بالمئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية يسجلها خلال العام الجاري حتى الآن.

وهبط مؤشر القطاع المصرفي 3.8 بالمئة، مسجلا أكبر خسارة يومية في تسعة أشهر.

وهبطت أسهم إتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك وباركليز وأوني كريديت وكومرتس بنك بما بين 2.6 بالمئة و7.4 بالمئة.

وبدأت موجة البيع بسبب فشل بنك سيليكون فالي في جمع سيولة جديدة بعدما خسر 1.8 مليار دولار، وذلك عند بيعه حزمة سندات للوفاء بمطالبات مودعيه بالسيولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز