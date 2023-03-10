أسعار الذهب تقفز مدفوعة بتراجع عائدات السندات الأمريكية

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار الذهب حوالي اثنين بالمئة اليوم الجمعة مدفوعة بتراجع عائدات السندات الأمريكية والأسواق المالية بوجه عام وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي طغت على تأثير بيانات قوية للوظائف الأمريكية مما أثار موجة لشراء المعدن الأصفر بحثا عن ملاذ آمن.

وبحلول الساعة 1757 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 1864.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 فبراير.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.9 بالمئة هي الأخرى إلى 1869.10 دولار للأوقية.

وهزت مشاكل بنك سيليكون فالي الأمريكي الأسواق العالمية وأثرت على أسهم البنوك مما زاد الاهتمام بالذهب الذي ينظر إليه عادة باعتباره مخزنا للقيمة في أوقات عدم التيقن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 20.49 دولار للأوقية لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 3.5 بالمئة.

وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 957.67 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1378.09 دولار للأوقية.

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