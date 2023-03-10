أسعار النفط ترتفع بعد بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، لكن الخامين القياسيين لا يزالان يتجهان لتحقيق انخفاض أسبوعي يتجاوز الثلاثة بالمئة على خلفية التوتر الناجم عن إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1805 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.21 دولار بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 82.85 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 76.86 دولار للبرميل.

وخيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض منذ بداية الأسبوع.

يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة النفط لحاملي العملات الأخرى.

وسجلت الأسهم العالمية، التي غالبا ما تتماشى مع أسعار النفط، أدنى مستوى لها في شهرين مع إحجام المستثمرين عن أسهم البنوك.

نوه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع بوتيرة أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلا إن المركزي الأمريكي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم "مؤقت".

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل في الفترة من 21 إلى 22 مارس.

وفاقت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر فبراير التوقعات مع زيادة الوظائف غير الزراعية 311 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات في مسح أجرته رويترز بزيادتها 205 آلاف وظيفة. ومن المرجح أن يدفع ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما يقول المحللون إنه سيؤثر على أسعار النفط.

وعلى جانب العرض، أعاد منتجا النفط الكبيران السعودية وإيران، وكلاهما من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، العلاقات اليوم بعد أيام من المحادثات التي لم يكشف عنها من قبل في بكين.

في غضون ذلك، وردت تقارير عن أن الولايات المتحدة حثت في أحاديث خاصة بعض تجار السلع الأولية على تنحية المخاوف بشأن شحن النفط الروسي، الذي فُرض عليه سقف سعري، في محاولة لدعم الإمدادات.

ويراقب المستثمرون عن كثب تراجع الصادرات من روسيا، التي قررت خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس.

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