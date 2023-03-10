تراجع سعر البتكوين لأقل من 20 ألف دولار للوحدة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

مرت العملة الرقمية بتكوين بأسوأ أسبوع لها منذ نوفمبر الماضي في ظل عمليات بيع كثيفة لها بسبب المخاوف من زيادات جديدة في أسعار الفائدة وتصاعد الإجراءات الأمريكية ضد العملات المشفرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكبر عملة رقمية في العالم تراجعت اليوم بنسبة 2ر3% إلى أقل من 20 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة منذ يناير الماضي، بعد تراجعها أمس بأكثر من 8%.

كما تراجعت العملات الرقمية الأصغر مثل إيثر وسولانا وكاردانو.

وفي ولاية نيويورك، تقاضي السلطات شركة كوكوين إحدى أشهر شركات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة في إطار ملاحقة قضائية تشمل أيضا عملة إيثر الرقمية. كما أعلنت هيئة الأوراق المالية والتداول وجود تحقيقات تتعلق بتعاملات عملات رقمية أخرى، وهو ما يمكن أن يجعل تداولها فيما بعد أصعب.

وقال جون تورو، المسؤول في شركة إندبندنت ريزيرف لتداول الأصول الرقمية، إن عمليات البيع الكثيف للعملات الرقمية يبدو أنه مرتبط بتحركات سوق الأسهم. وأضاف أن تراجع أسعار أسهم البنوك في البورصة الأمريكية واقتراح الرئيس الأمريكي جو بادين فرض ضريبة جديدة على الأثرياء ساهم في خفض جاذبية العملات الرقمية لدى المستثمرين.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز