أسعار النفط العالمية تواصل تراجعها

المصدر: رويترز

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واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها لليوم الرابع على التوالي في بداية تعاملات اليوم الجمعة لتسجل خسائر أسبوعية كبيرة، في ظل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة بسبب الزيادة الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.4% إلى 81.26 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.5 % إلى 75.32 دولاراً للبرميل تسليم أبريل المقبل.

وتراجعت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 5% خلال الأسبوع الحالي وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل فبراير الماضي.

وتترقب الأسواق صدور بيانات البطالة الأمريكية الشهرية في وقت لاحق اليوم والتي ستؤثر بدرجة كبيرة على قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

ويتوقع المحللون إعلان زيادة عدد الوظائف بمقدار 203 آلاف وظيفة خلال فبراير الماضي بعد زيادتها بمقدار 517 ألف وظيفة خلال كانون الثاني/يناير الماضصي. كما يتوقعون استقرار معدل البطالة عند مستوى 3.4 %.

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