استقرار سعر الدولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

المصدر: رويترز

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شهد مؤشر الدولار استقراراً اليوم الجمعة في تعاملات اتسمت بهدوء نادر وسط تقلبات الأسواق العالمية وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بينما تراجع الين بعد أن أبقى بنك اليابان على إجراءات التحفيز دون تغيير.

وقفز الدولار بما يصل إلى 0.63 بالمئة مقابل الين، في تحرك تلقائي بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع السياسات الأخير للمحافظ هاروهيكو كورودا قبل أن يترك منصبه في أبريل.

وتخلى الدولار لاحقاً عن بعض المكاسب ليرتفع في أحدث تداول 0.4 بالمئة عند 136.65 ينا.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الفرنك السويسري وانخفض في أحدث التداولات 0.2 بالمئة إلى 0.9302 فرنك بعد أن هبط 0.9 بالمئة يوم الأربعاء.

فيما سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل الكندي عند 1.386، وصعد 0.7 بالمئة مقابل الكرونة النرويجية مسجلا أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وارتفع اليورو والإسترليني إلى 1.0595 دولار و1.19425 دولار على الترتيب، ليتركا مؤشر الدولار مستقرا عند 105.23 نقطة.

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