أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين بسبب مخاوف من الركود

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوعين الخميس وسط مخاوف متزايدة من رفع بالغ لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسيطرة على التضخم، مما قد يتسبب في ركود وخفض الطلب على النفط في المستقبل.

وتراجع خام برنت 1.07 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 81.59 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 22 فبراير.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 75.72 دولار، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 26 فبراير.

أدى ذلك إلى انخفاض الخامين القياسيين لليوم الثالث على التوالي، إذ تراجع الخام الأمريكي نحو ستة بالمئة وانخفض خام برنت بنحو خمسة بالمئة خلال تلك الفترة.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأعلى وتيرة في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، لكن الاتجاه الأساسي ظل متماشيا مع سوق العمل تعاني توفر الوظائف وقلة العمالة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات أواندا "لا يزال النمو المتباطئ يلقي بثقله على أسعار النفط الخام".

ومما دعم النفط في وقت سابق من اليوم، عدم تمكن شركة توتال إنرجيز من إرسال أي وقود من مصافيها في فرنسا بسبب الإضراب، بعد يوم من صدور بيانات أظهرت انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

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