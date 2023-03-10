الذهب يقفز مع تهدئة مخاوف المستثمرين حيال رفع أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز الذهب يوم الخميس بينما تراجع الدولار بعدما أظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية زادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يبث بعض الأمل للمستثمرين بأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قد يكون أقل حدة مما كانوا يخشون.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1832.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1919 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة لتسجل عند التسوية 1834.60 دولار.

وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز "شهد الذهب أسبوعا صعبا بسبب ما قاله (جيروم) باول عن رفع الفائدة... لكن الزيادة الكبيرة في طلبات إعانة البطالة دفعت الذهب للصعود".

وأكد رئيس الاحتياطي الاتحادي باول أمس الأربعاء على رسالته بخصوص رفع الفائدة بوتيرة أعلى وربما أسرع، لكنه أشار إلى أن النقاش ما زال مستمرا، وأن القرار مرهون ببيانات ستصدر قبل اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في غضون أسبوعين.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأعلى وتيرة في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 20.12 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 945.02 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1401.53 دولار للأوقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز