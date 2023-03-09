الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف

المصدر: رويترز

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تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس وسط حذر المستثمرين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية التي يمكن أن تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1816.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش بعد تسجيل أدنى مستوى منذ 28 فبراير أمس الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة شهور أمس الأربعاء. ومن شأن نزول الدولار أن يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة فقط إلى 1820.40 دولارا للأوقية.

وقال المحلل المستقل روس نورمان إن الارتفاع الطفيف للذهب يأتي نتيجة الإقبال على الشراء مع تراجع الأسعار، لكن الأمور لا تبدو شديدة الإيجابية للذهب مع احتمال استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

أكد رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأربعاء على رسالته بخصوص رفع الفائدة بوتيرة أعلى وربما أسرع، لكنه أشار إلى أن النقاش ما زال مستمرا، وأن القرار مرهون ببيانات ستصدر قبل اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في غضون أسبوعين.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الوظائف غير الزراعية غدا الجمعة. وقال خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز إنه من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة الوظائف غير الزراعية بنحو 205 آلاف في فبراير .

وقال نورمان إن بيانات الوظائف غير الزراعية التي تصدر الجمعة ستلقى تدقيقا عن كثب من جانب المتعاملين للتأكد من أن سوق الوظائف لا يزال قويا وبالتالي فإن الاقتصاد قوي بما يكفي لرفع أسعار الفائدة، لكن إذا جاء التقرير أقل من التوقعات فسيصب ذلك في صالح الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 20.9 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 939.13 دولارا للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1364.21 دولارا للأوقية.

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