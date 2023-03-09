الذهب يصعد مع انخفاض الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة بخصوص رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1815.58 دولار للأوقية (الأونصة)بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وظلت عند 1819.10 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة شهور بلغه أمس الأربعاء، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أرخص سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأكد باول أمس الأربعاء على رسالته بخصوص رفع الفائدة بوتيرة أعلى وربما أسرع، لكنه أشار إلى أن النقاش ما زال مستمرا، وأن القرار مرهونا ببيانات ستصدر قبل اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في غضون أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 20.01 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 938.23 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1375.47 دولار للأوقية.

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