بعد التلويح برفع سعر الفائدة.. وول ستريت تغلق على انخفاض حاد

المصدر: رويترز

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، الثلاثاء، بعد أن قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمام الكونجرس إن البنك المركزي سيتعين عليه على الأرجح زيادة أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً مع سعيه لكبح جماح التضخم.

ودفع باول المستثمرين إلى البيع بعد أن قال أمام المشرعين إن الاحتياطي الاتحادي مستعد لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أكبر إذا أوحت البيانات الاقتصادية بالحاجة لإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وجاءت تصريحات باول بعد أن أظهرت بيانات قفزة غير متوقعة في التضخم في يناير الماضي، وأعلنت الحكومة الأمريكية زيادة كبيرة غير معتادة في رواتب العاملين لهذا الشهر.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 574.98 نقطة أو 1.72 في المئة إلى 32856.46 نقطة. وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما حجمه 62.05 نقطة أو 1.53 في المئة عند 3986.37. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 145.40 نقطة أو 1.25 في المئة إلى 11530.33 نقطة.

وأضاف باول، الذي سيدلي بشهادته مرة أخرى اليوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أن الاحتياطي الاتحادي لن يفكر في تغيير هدف التضخم البالغ 2% وأن سوق العمل لا تشير إلى اقتراب انكماش اقتصادي.

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