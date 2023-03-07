النفط يرتفع لمخاوف تتعلق بالإمدادات وآمال بزيادة الطلب الصيني

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أشار مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إلى مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 86.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.4 بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 30 سنتا، أو 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

تتجه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو أيار 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، وتكرير المزيد من الخام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، إن السفن التي تحمل الخام والمنتجات الروسية عليها الآن الإبحار لمسافات أطول للوصول إلى الأسواق غير الخاضعة للعقوبات في حين أن مخزونات النفط والإمدادات محدودة، مما يجعل السوق العالمية عرضة لأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز