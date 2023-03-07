قمة تجمع مسؤولي أوبك مع رؤساء شركات نفط أمريكية لبحث قضايا الطاقة

المصدر: رويترز

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قال أشخاص مطلعون إن مسؤولين تنفيذيين في كبرى شركات النفط الأمريكية عقدوا اجتماعات خاصة مع كبار مسؤولي منظمة أوبك أمس الاثنين على هامش مؤتمر في هيوستون لبحث شؤون الطاقة، في مواصلة لتقليد بدأ قبل نحو خمس سنوات عندما كان الجانبان متنافسين شرسين.

يتمتع كلا الجانبين بطلب عالمي قوي على النفط والغاز، وحققا أرباحا قياسية خلال العام الماضي. وتلاشى التنافس بينهما مع استقرار طفرة النفط الصخري التي أوصلت الولايات المتحدة إلى قمة منتجي النفط العالميين وقلصت حصة أوبك في السوق.

كانت أوبك تنظر إلى النفط الصخري قوة جامحة تقلل من إيراداتها من خلال جلب إمدادات نفطية ضخمة جديدة إلى السوق. تحسنت العلاقات بعد أن أذعنت شركات النفط الصخري لمطالب المستثمرين بزيادة عوائد رأس المال وخفض الإنفاق على زيادة الطاقة الإنتاجية.

أقيم حفل العشاء في معظم السنوات الأخيرة خلال مؤتمر (سيرا ويك) للطاقة في عاصمة صناعة النفط الأمريكية.

وعشاء هذا العام هو الأول الذي يحضره هيثم الغيص كأمين عام لمنظمة أوبك. وتولى منصبه في أغسطس.

ومن بين كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأمريكية الذين شاهدهم مراسلو رويترز في حفل العشاء الرئيس التنفيذي لشركة تشيسابيك إنرجي، نيك ديل أوسو، والرئيس التنفيذي لشركة بيونير ناتشرال ريسورسيز، سكوت شيفيلد، والرئيس التنفيذي لشركة هيس كوربوريشن، جون هيس.

يأتي العشاء الخاص هذا العام في وقت مضطرب للأسواق العالمية، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل تدفقات النفط والغاز العالمية.

ومن المنتظر أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بأقل من 600 ألف برميل يوميا في 2023، وهو معدل أبطأ بكثير من نحو مليوني برميل يوميا في 2018.

في غضون ذلك، التزمت أوبك بخفض إنتاج الأعضاء بمقدار مليوني برميل يوميا، مما وضع حدا أدنى للأسعار.

يحضر عدد أقل من مسؤولي أوبك مؤتمر (سيرا ويك) السنوي لهذا العام، مع غياب وزراء من دول رئيسية منها السعودية والعراق.

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