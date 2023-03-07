شركة ألمانية تبني أكبر موجة اصطناعية لراكبي الأمواج في العالم

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة "سيتي ويف" الألمانية في ميونخ الاثنين عن بناء أكبر موجة اصطناعية في العالم لراكبي الأمواج في جزيرة هاواي.

وأوضحت الشركة أن من المنتظر بدء تشغيل المرفق الذي تتجاوز طول الموجة فيه 30 مترا في الحادي والعشرين من مارس الجاري في منشأة ترفيهية في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

وذكرت الشركة أن تكلفة المشروع تبلغ 40 مليون دولار وسيتم تمويله من جانب مستثمر ياباني.

من جانبه، قال رئيس الشركة المهندس واستاذ الرياضة السابق راينر كليماشفسكي إن بيع موجة من ألمانيا لهاواوي يكاد يكون " كما لو أن ألاسكا تبيع رمالا إلى الصحراء".

وأضاف كليماشفسكي أن سائحي ركوب الأمواج يمكنهم عن طريق هذه الموجة الاصطناعية أن يجمعوا الخبرة قبل أن يغامروا بمواجهة الأمواج الهائلة في المحيط الهادئ. كما يمكن لراكبي الأمواج المحترفين إتقان حيل والتدريب على حركات جديدة في ظل ظروف ثابتة قبل تجريبها في المحيط.

كان كليماشفسكي وزوجته المهندسة المعمارية سوزي كليماشفسكي قاما ببناء جسور لقفزات التزلج وأنصاف أنابيب للتزلج (هاف بايب) قبل أن يكتشفوا ركوب الأمواج في نهر ايسناخ.

في الوقت الحالي تدير شركتهما 15 موجة في تسع دول كما تعمل على إعداد موجات أخرى. وتقدر سيتي ويف قيمة إيراداتها بـ 10 ملايين يورو.

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