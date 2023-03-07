الذهب يتراجع مع تأهب السوق لشهادة رئيس المركزي الأمريكي

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب بعدما سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا اليوم الاثنين، مع تأهب المستثمرين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بالكونغرس هذا الأسبوع وبيانات الوظائف الأمريكية الشهرية، وكلاهما يمكن أن يؤثر على سياسة أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1846.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1956 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير عند 1858.19 دولار.

وكانت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مستقرة عند التسوية مسجلة 1854.60 دولار.

ويدلي باول بشهادة أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء، يليها تقرير الوظائف الأمريكية لشهر فبراير المقرر صدوره يوم الجمعة.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز "السوق تتوقع قراءة أقوى للوظائف مما يعني أن أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي ستبقى مرتفعة لفترة أطول"، وهو ما قد يكبح الصعود الأخير الذي شهده الذهب.

ارتفعت الأسعار أكثر من اثنين بالمئة منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر الأسبوع الماضي. وتميل أسعار الفائدة المتزايدة إلى تقليل الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقالت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو يوم السبت إنه إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم وسوق العمل في تخطي التوقعات، فمن الضروري رفع أسعار الفائدة والاستمرار في ذلك لفترة أطول.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى وحد من الخسائر خلال اليوم.

وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 21.01 دولار للأوقية كما هبط سعر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 975.14 دولار وانخفض سعر البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1438.56 دولار.

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