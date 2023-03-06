ابنة مؤسس هواوي الصينية تستلم رئاسة الشركة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مينج وانتشو أبنة رين شانج فاي مؤسس ورئيس شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي ستتولى للمرة الأولى الرئاسة الدورية للشركة اعتبارا من أول أبريل المقبل في خطوة يمكن أن تؤجج حدة المخاوف الأمريكية تجاه الشركة الصينية.

يذكر أن مينج وانتشو التي تعمل حاليا كمدير مالي للشركة احتلت صدارة اهتمام وسائل الإعلام في 2018 عندما ألقت السلطات الكندية القبض عليها بطلب من واشنطن، بتهمة الاحتيال المصرفي لانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية في بكين إن صعودها في الشركة يحدد بدرجة كبيرة مسار خلافة والدها البالغ من العمر 78 عاما في قيادة إحدى أكبر شركات معدات الاتصالات في العالم.

وظلت مينج تحت الإقامة الجبرية في مدينة فانكوفر الكندية لمدة 3 سنوات، حيث كانت تحارب لمنع تسليمها للولايات المتحدة.

وبعد القبض عليها ألقت السلطات الصينية القبض على مواطنين كنديين أثنين بتهمة التجسس. وبعد سنوات من المفاوضات بمشاركة القضاء الأمريكي، تمكنت مينج من العودة إلى الصين عام 2021، مقابل إطلاق سراح المواطنين الكنديين في الصين.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من العقوبات على شركة هواوي عام 2019 واتهمت الشركة بإقامة علاقات وثيقة مع السلطات الصينية محذرة من احتمال استغلال الصين لمعدات الشركة وبخاصة في شبكات الجيل الخامس للاتصالات في أعمال التجسس والتخريب في الدول التي تستخدم هذه المعدات.وترفض الشركة هذه الاتهامات.

وتقول تقارير إعلامية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس حاليا فرض المزيد من العقوبات على هواوي مثل منعها من شراء أشباه الموصلات من شركات أمريكية رئيسية مثل كوالكوم وإنتل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز