أكثر من 1500 فندق أخضر في الصين

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير لجمعية الفنادق الصينية أن هناك أكثر من 1500 فندق أخضر في البلاد حاليا.

والفنادق الخضراء هي تلك التي تلتزم بالإدارة الخضراء، وتهتم بالاستهلاك الأخضر وتحمي البيئة وتستخدم الموارد بطريقة عقلانية.

وقال التقرير، الذي أوردته اليوم الإثنين وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن صناعات الإقامة والمطاعم في الصين أحرزت تقدما في معارضة هدر الأطعمة والمشروبات وتشجيع الاستهلاك الأخضر خلال عام 2022 على الرغم من تأثير كوفيد-19.

وأظهر التقرير أنه مقارنة بالفنادق التقليدية، وفرت الفنادق الخضراء 15%ة من الكهرباء و10 % من المياه في المتوسط خلال العام الماضي، فيما ازدادت عائداتها بنسبة 80ر12%.

ولدى الصين نظام من خمس أوراق لقياس طبيعة الفنادق الصديقة للبيئة، والتصنيف ذو الخمس أوراق هو الأعلى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز