40 % تراجع عائدات تويتر في ديسمبر

المصدر: رويترز

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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الجمعة، عن أشخاص مطلعين، إن شركة تويتر سجلت انخفاضاً سنوياً بنسبة 40% في كل من الإيرادات والأرباح المعدلة لشهر ديسمبر الماضي.

ويأتي هذا التقرير بعد أن خفض العديد من المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن تولى إيلون ماسك مسؤولية الشركة في 27 أكتوبر، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 71% في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال شهر ديسمبر، وذلك طبقاً لبيانات شركة الأبحاث الإعلانية ستاندرد ميديا إندكس.

ولم ترد تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وكان ماسك قد حذر في نوفمبر الماضي من احتمال إفلاس تويتر، وقال في ديسمبر إن الشركة في طريقها لتحقيق "نقطة التعادل تقريباً للتدفق النقدي" في عام 2023.

وسددت تويتر أول دفعة فائدة في يناير الماضي على قرض قدمته البنوك للمساعدة في تمويل شراء الملياردير ماسك لشركة التواصل الاجتماعي العام الماضي.

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