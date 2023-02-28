ارتفاع أسعار النفط مدعومة بآمال النمو في الصين

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء مدعومة بالآمال في أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود مما يُهدئ المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية التي تؤثر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل والمقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء 39 سنتا إلى 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأكثر نشاطا لشهر مايو أيار 63 سنتا إلى 82.67 دولار للبرميل.

وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا إلى 76.29 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت خسائر شهرية بنحو 2.2 بالمئة كما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر شهرية أيضا بحوالي 3.8 بالمئة ومن المرجح أن يصل لأدنى مستوى له في أربعة شهور.

وعززت التوقعات بانتعاش الطلب في الصين المكاسب مع ترقب السوق لبيانات رئيسية خلال اليومين المقبلين. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في فبراير.

وقال محللون في جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء "الانتعاش الاقتصادي في الصين سيرفع طلبها على السلع وسيحقق النفط أكبر مكاسب".

وأبقى محللو النفط في جيه.بي مورجان على متوسط توقعاتهم للعقود الآجلة لخام برنت لعام 2023 عند 90 دولارا للبرميل.

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