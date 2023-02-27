"فايزر" تجري محادثات للاستحواذ على "سيجين" مقابل 30 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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ذكرت تقارير إعلامية أن شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" تجري محادثات لشراء منافستها "سيجين" في صفقة قد تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة القول إن الصفقة المحتملة قد تساعد "فايزر" في إضافة المزيد من أدوية السرطان إلى محفظة منتجاتها.

وذكرت الصحيفة أن المحادثات مازالت في مراحلها الأولى ولا يوجد ما يضمن الوصول إلى اتفاق نهائي.

وفي العام الماضي دخلت "سيجين" في محادثات استحواذ مع شركة "ميرك" في صفقة قدرت قيمتها في ذلك الوقت بحوالي 40 مليار دولار لكن الشركتين فشلتا في الوصول إلى اتفاق.

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