الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض كبير وتسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2023

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت وول ستريت على انخفاض كبير يوم الجمعة حيث تكبدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكبر خسائرها الأسبوعية في 2023 حيث يستعد المستثمرون لاحتمال اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المزيد من إجراءات رفع الفائدة بعدما أشارت بيانات اقتصادية إلى قوة إنفاق المستهلكين.

وسجلت المؤشرات جميعها تراجعات أسبوعية تبلغ حوالي ثلاثة بالمئة، مع تسجيل المؤشر داو جونز الصناعي للأسهم القيادية أول خسارة أسبوعية في خمسة أشهر.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المعيار المفضل لدى المركزي الأمريكي لقياس التضخم، بنسبة 0.6 بالمئة في الشهر الماضي بعدما زاد 0.2 بالمئة فحسب في ديسمبر.

وقفز إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 1.8 بالمئة الشهر الماضي متجاوزا التوقعات بزيادة نسبتها 1.3 بالمئة.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 41.90 نقطة، أو 1.04 بالمئة، عند 3970.42 نقطة بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 195.52 نقطة، أو 1.67 بالمئة، ليغلق عند 11394.88 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 335.47 نقطة، تعادل 1.01 بالمئة، إلى 32818.44 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز