النفط يصعد مدعوماً بمخاوف تقليص الإمدادات الروسية

المصدر: رويترز

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واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي اليوم الجمعة إذ عوضت توقعات تقليص الصادرات من روسيا تأثير زيادة المخزونات في الولايات المتحدة‭‭ ‬‬والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا أو 0.78 بالمئة إلى 82.85 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق بأكثر من دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 0.78 بالمئة إلى 75.98 دولارا للبرميل.

وأنهى الخامان معاملات أمس الخميس على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس آذار وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي "تستمر مخزونات النفط الخام الأمريكية التي تجاوزت التوقعات في تحدي توقعات الطلب على النفط، لكن احتمال انخفاض الإنتاج الروسي له تأثير معادل".

وبلغت المخزونات الأمريكية أعلى مستوى لها منذ مايو 2021.

وخلال الأسبوع، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، بعد تراجع بأربعة بالمئة تقريبا في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار ويحد من الطلب على الوقود.

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