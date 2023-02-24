خطة الاتحاد الأوروبي بشأن الميثان تغضب أكبر دولة منتجة للفحم بالتكتل

المصدر: د ب أ

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حذرت شركة "بي جي جي" البولندية، أكبر منتج للفحم في الاتحاد الأوروبي، من أنها قد تغلق معظم مناجمها في العقد المقبل إذا وافق التكتل على الوائح الجديدة الخاصة بغاز الميثان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الخميس.

وقال توماش روجالا الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع "ريبوبليكا تي في" إن الشركة المملوكة للدولة ستضطر إلى إغلاق سبعة من مناجمها الـ 12 بحلول 2027 ،إلى جنب منجمين آخرين بحلول 2031.

ومن المقرر أن يخفض القانون المزمع انبعاثات الغاز المسموح بها إلى خمسة أطنان لكل 1000 طن من الفحم الذي يتم إنتاجه، ما يقل كثيرا عن المتوسط الحالي في "بي جي جي"، وفقا للشركة، حيث ستكون الجزاءات المفروضة في حال تجاوز المعايير باهظة للغاية بالنسبة لشركة التعدين.

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