استمرار خسائر ستاندرد آند بورز وناسداك

المصدر: رويترز

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أنهى المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع وول ستريت أمس.

وترجم المستثمرون انتعاش النشاط في الولايات المتحدة في فبراير على أنه مؤشر على أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء مرتفعة فترة أطول للسيطرة على التضخم.

وبناء على بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 81.85 نقطة يما يعادل 2.01 بالمئة إلى 3997.39 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 294.72 نقطة أو 2.50 بالمئة إلى 11492.55 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 693.35 نقطة أو 2.06 بالمئة إلى 33133.34 نقطة.

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