النفط يخسر أكثر من 1% وسط مخاوف بشأن النمو

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفض خام برنت بأكثر من واحد بالمئة في جلسة متقلبة أمس، إذ طغى أثر المخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي العالمي على أثر انخفاض المعروض ودفعت المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد مكاسب اليوم السابق.

وينصب التركيز في السوق المالية الأوسع نطاقاً على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم، وذلك بعد أن زادت بيانات صدرت أخيراً من احتمالات الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وأغلق خام القياس العالمي برنت منخفضاً 1.02 دولار بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 83.05 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 18 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 76.16 دولاراً للبرميل.

وانخفض عقد ثاني شهر أقرب استحقاق 19 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 76.27 دولاراً.

وقال فيل فلين، المحلل في «برايس فيوتشرز جروب»: «يبدو أننا بدأنا مرحلة من التراجع بسبب مخاوف القديمة بشأن صعود الدولار ووضع سعر الفائدة».

ويجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم به أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق من الجلسة، صعدت الأسعار مع تحوّل خام برنت إلى الزيادة لفترة وجيزة، بعد أن أشارت استطلاعات نشاط الأعمال، التي جاءت أفضل من المتوقع في أوروبا وبريطانيا، إلى توقعات اقتصادية أوروبية أقل قتامة مما كان يُخشى سابقاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز