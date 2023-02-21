24٪ من الأسر البريطانية تستنفد أموالها على الضروريات

المصدر: د ب أ

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قالت مجموعة من المنظمات والجمعيات الخيرية إن نحو ربع الأسر في بريطانيا تستنفد أموالها بشكل منتظم في شراء حاجاتها الضرورية، وإن الناخبين لا يعتقدون أن الحكومة تفعل ما يكفي للمساعدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيرفيشن" لأبحاث الرأي، ومقرها لندن، لصالح مبادرة "معا خلال هذه الأزمة" التي أنشأتها منظمة "أنقذوا الأطفال" وجمعيات إغاثية وخيرية أخرى، أنه على الصعيد الوطني، ينهي 37٪ من الأشخاص الشهر وقد نفدت أموالهم بأكملها، في حين أن نحو الربع (24٪) تنفد أموالهم على شراء الضروريات، إما في معظم الأشهر أو معظم أيام الشهر.

وأشار الاستطلاع إلى أنه حتى بين الدوائر الانتخابية العشر الأكثر ثراءً في بريطانيا، قال 19٪ من المشاركين إنهم وجدوا أنفسهم غير قادرين على دفع ثمن الطعام أو الفواتير بحلول نهاية معظم الأشهر، وارتفعت النسبة إلى 26٪ بين المقيمين في الدوائر الانتخابية العشر الأكثر حرمانا.

وبشكل عام، قال 6٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يستطيعون دفع ثمن الضروريات في معظم الأيام، وارتفعت النسبة إلى 11٪ في المناطق الأكثر حرمانا.

ووصف نحو 67٪ الحكومة البريطانية بأنها "لا تفعل ما يكفي" لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة.

وشمل الاستطلاع أشخاصا في الدوائر الانتخابية الـ 100 الأكثر حرمانا و 100 في الأقل حرمانا في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

واستطلعت مؤسسة "سيرفيشن" رأي إجمالي 2014 من البالغين في المملكة المتحدة، في الفترة بين 10-14 فبراير الجاري.

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