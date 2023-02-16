«ستاندرد أند بورز» يغلق على ارتفاع بفضل مبيعات التجزئة

المصدر: رويترز

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أنهى المؤشر ستاندرد أند بورز التعاملات على ارتفاع، أمس، بعد أن قدمت بيانات مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع دليلاً على المرونة في الاقتصاد الأمريكي.

وتم الحد من المكاسب مع قلق المستثمرين بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأشهر المقبلة.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة ارتفاع مبيعات التجزئة ثلاثة في المئة في يناير، حيث تجاوزت النسبة كثيراً تقديرات اقتصاديين استُطلعت آراؤهم وذهبت إلى 1.8 في المئة.

وأظهرت بيانات الثلاثاء تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع سعر الفائدة على الأقل مرتين هذا العام إلى نطاق بين 5 و5.25 في المئة.

ووفقاً للبيانات الأولية، صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 11.35 نقطة أو 0.27 في المئة، ليغلق عند 4147.48 نقطة، وارتفع ناسداك المجمع 110.34 نقطة أو 0.92 في المئة إلى 12070.15، وزاد داو جونز الصناعي 35.09 نقطة، أو 0.10 في المئة إلى 34124.36 نقطة.

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