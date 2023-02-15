النفط يهبط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات بالقطاع إلى زيادة أكبر من المتوقع بكثير في مخزونات الخام الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 85.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 78.87 دولار.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشار من فبراير، بحسب مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وهذه زيادة أكبر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها.

ومن المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة 0330 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز